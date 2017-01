Facebook pakt nepnieuws in Duitsland aan

BERLIJN - Facebook gaat in Duitsland samenwerken met journalistieke organisaties om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Journalistiek onderzoeksbureau Correctiv is de eerste organisatie die aan de slag gaat voor Facebook.

Door ANP - 15-1-2017, 14:41 (Update 15-1-2017, 14:41)

De journalisten van Correctiv gaan berichten van Facebook controleren. Mochten zij concluderen dat het om nepnieuws gaat, dan voegt Facebook een waarschuwing toe. Het bericht zelf verdwijnt niet, en het blijft ook gewoon deelbaar. Wel zal Facebook in de voorkomende gevallen het bericht minder vaak vertonen in de tijdlijn van de gebruikers. Momenteel praat Facebook ook met andere uitgeverijen over dergelijke samenwerking.

De stap van Facebook volgt op forse kritiek uit de Duitse politiek over het nepnieuws. In de aanloop naar de landelijke verkiezingen wil Duitsland voorkomen dat nepnieuws een rol speelt. De SPD heeft een wet voorgesteld waardoor Facebook forse boetes kan worden opgelegd bij verspreiding van nepnieuws. Bij de Amerikaanse verkiezingen kreeg Facebook het verwijt dat het nepnieuws Donald Trump in de kaart heeft gespeeld.

In Duitsland gaan ook stemmen op om Facebook als journalistiek medium te benoemen. Dan zou Facebook zelf een grotere verantwoordelijkheid dragen. Facebook wil dat echter onder geen beding, het wil zo neutraal mogelijk opereren.