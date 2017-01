Microsoft koopt AI-bedrijf Maluuba

WATERLOO - Microsoft neemt het Canadese bedrijf Maluuba over. Maluuba maakt systemen met kunstmatige intelligentie (AI). Zo presenteerde het een jaar geleden een computer die willekeurige vragen over Harry Potter kon beantwoorden. Dat klinkt ludiek, maar als het kan bij Harry Potter, kan het in de toekomst ook bij handleidingen, patiëntendossiers, consumentgegevens en andere informatie waarvoor bedrijven nu veel mensen in dienst hebben.

Maluuba en Microsoft hebben de deal vrijdag naar buiten gebracht. Het is niet bekend hoeveel Microsoft betaalt. ,,De ambitieuze visie van Microsoft om kunstmatige intelligentie democratischer te maken voor elke persoon en elke organisatie op de planeet komt overeen met hoe wij onze technologie zien'', schrijven de oprichters Sam Pasupalak en Kaheer Suleman.

Maluuba is in 2011 opgericht door twee studenten uit de Canadese stad Waterloo. Die voorstad van Toronto is ook de thuishaven van BlackBerry en Kik. Met het eerste apparaatje van Maluuba konden mensen met hun stem zoeken naar beschikbare vluchten, een soort Siri. Tegenwoordig levert Maluuba onder meer de technologie achter de VoiceMate-hulp van sommige LG-smartphones.