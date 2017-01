'Nieuwe politieteams tegen cybercrime'

DEN HAAG - De politie krijgt tien nieuwe teams om cybercriminaliteit beter te kunnen bestrijden. Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met NU.nl. Er zijn al enkele van die teams aan de slag.

Door ANP - 13-1-2017, 18:52 (Update 13-1-2017, 18:52)

''Mijn ambitie is om reguliere en veel voorkomende cybercrime aan te laten pakken door regionale eenheden. De cyberteams worden de aanjagers van de aanpak van cybercrime in de eenheden'', citeert NU.nl de korpschef.

In elke regionale eenheid komt een team, met minimaal tien rechercheurs. Zij worden ondersteund door specialisten met ICT-kennis.

''Wij worden steeds meer een informatiefabriek die bezig is met een analyse van wat er in de digitale wereld gebeurt", aldus Akerboom. ''Je ziet inmiddels dat forensisch onderzoek minder oplevert, dat het verhoor van zware criminelen minder oplevert en dat de telefoontap minder oplevert. Het accent verschuift naar data - de analyse daarvan. En daar zit nou net de ontwikkelingskracht in. Als we daar stappen in gaan maken, dan kunnen we veel beter doordringen tot de criminaliteit.''