ANP Ook Fiat Chrysler gebruikte sjoemelsoftware

NEW YORK - Het dieselschandaal in de Verenigde Staten heeft er een hoofdrolspeler bij. Autoriteiten beschuldigen Fiat Chrysler ervan sjoemelsoftware te hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselwagens om zo de uitstoot van de voertuigen te verbloemen.

Door ANP - 12-1-2017, 17:36 (Update 12-1-2017, 17:36)

Toezichthouder EPA zal het Italiaans-Amerikaanse fusiebedrijf aanklagen voor de kwestie, zo meldde persbureau Reuters, die het nieuws als eerste naar buiten bracht. Fiat Chrysler zou de software sinds 2014 in sportieve terreinwagens van Jeep en RAM hebben geïnstalleerd. Fiat Chrysler weigerde vooralsnog commentaar.

Het aandeel Fiat Chrysler verloor op de beurs in Milaan bijna 15 procent aan beurswaarde nadat het nieuws naar buiten kwam.