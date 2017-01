Amazon belooft 100.000 banen in VS

SEATTLE - Amazon belooft meer dan 100.000 banen te scheppen in de Verenigde Staten. Het bedrijf zegt in 2018 meer dan 280.000 mensen fulltime in dienst te willen hebben. Dat zijn er nu 180.000.

Door ANP - 12-1-2017, 15:58 (Update 12-1-2017, 15:58)

''Deze banen zijn niet alleen voor ons hoofdkantoor in Seattle of in Silicon Valley, ze zijn in onze helpdesks, pakhuizen en andere gebouwen in het hele land'', aldus topman Jeff Bezos donderdag. Hij schrijft dat het bedrijf nu 10.000 ex-militairen in dienst heeft en dat het nog 25.000 veteranen en partners van militairen wil aannemen.

Bezos benadrukt ook dat Amazon in 2011 maar 30.000 werknemers had.