Verkeersinformatie via app Rijkswaterstaat

ANP Verkeersinformatie via app Rijkswaterstaat

DEN HAAG - Rijkswaterstaat heeft donderdag een app in gebruik genomen die weggebruikers informeert over de actuele situatie op de snelwegen. Via de app en een nieuw Twitteraccount worden verstoringen, vertragingen en omleidingsroutes doorgegeven.

Door ANP - 12-1-2017, 15:09 (Update 12-1-2017, 15:09)

,,Ze hebben als doel weggebruikers 24/7 actuele informatie te bieden, zodat zij goed voorbereid de weg op kunnen gaan'', aldus de dienst. De app geeft weggebruikers bovendien een overzicht van geplande werkzaamheden en vervangt de reeds bestaande werkzaamheden-app van Rijkswaterstaat.