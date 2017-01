Backpage.com sluit 'adult' gedeelte

SAN FRANCISCO - Advertentiewebsite Backpage.com, na Craigslist de grootste ter wereld, sluit het gedeelte met seksadvertenties. Dat heeft het bedrijf, dat in Nederland staat geregistreerd, bekendgemaakt. De Amerikaanse autoriteiten hebben eerder al aangedrongen op sluiting, omdat volgens hen de advertenties aanzetten tot prostitutie en mensensmokkel.

De Amerikaanse Senaat kwam eerder dinsdag met een rapport waarin Backpage ervan werd beschuldigd advertenties te wijzigen om zo bewijzen van kindermisbruik weg te moffelen. De website zelf beweert het slachtoffer van censuur te zijn en heeft gezegd de juridische strijd niet te staken. ,,Het antwoord van Backpage is niet ontkennen wat we zeggen. Het was de sluiting van hun website", aldus senators Rob Portman en Claire McCaskill. ,,Dat is geen censuur. Dat is het erkennen van onze bevindingen."