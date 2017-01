Fitbit koopt maker luxe smartwatches

SAN FRANCISCO - Fitbit is weer op overnamepad. De maker van smartwatches heeft de Britse concurrent Vector Watch gekocht. Vector richt zich op luxe slimme horloges. De Britten hebben dinsdag niet bekendgemaakt hoeveel Fitbit betaalt.

De horloges van Vector zijn sinds 2015 op de markt. Ze hebben een accuduur van dertig dagen. Volgens Vector heeft de overname geen gevolgen voor de bestaande gebruikers, maar zullen er geen nieuwe software- en hardwareproducten op de markt komen.

Fitbit nam een paar weken geleden al Pebble over. Fitbit is de grootste maker van wearables ter wereld. Pebble was een pionier op dat gebied, maar had moeite om door te groeien en kwam in zwaar weer.