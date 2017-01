Hoofdkantoor Snapchat in Londen

ANP Hoofdkantoor Snapchat in Londen

LONDEN - Snap Inc., het moederbedrijf van Snapchat, vestigt zijn internationale hoofdkantoor in Londen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De stap is opvallend, omdat de meeste techbedrijven in landen met lagere belastingen zitten, zoals Ierland en Nederland.

Door ANP - 10-1-2017, 10:08 (Update 10-1-2017, 10:08)

Londen wordt de basis voor alle activiteiten van Snapchat buiten de Verenigde Staten. Het Amerikaanse hoofdkwartier staat in Los Angeles. "We geloven in de Britse creatieve sector. Onze adverteerders en meer dan tien miljoen gebruikers zitten in Groot-Brittannië'', zegt Snap.