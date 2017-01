Microsoft brengt Cortana en Office naar auto

LAS VEGAS - Softwaregigant Microsoft gaat zijn cloudplatform Azure, de digitale assistent Cortana en Office 365 integreren in auto's. Voorheen was Microsoft nog van plan om besturingssysteem Windows naar de auto te brengen, maar van die strategie is het bedrijf uit Redmond afgestapt. Het nieuwe platform, het Connected Vehicle Platform, wordt later dit jaar voor het eerst getoond, maakte Microsoft bekend op de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

6-1-2017

Het platform van Microsoft wordt een open systeem, zodat autobouwers niet vast zitten aan een besturingssysteem. De autobouwers kunnen zelf kiezen welke onderdelen ze wel en niet gebruiken. Microsoft wil zich profileren als een partner van de auto-industrie en niet als concurrent. Het bedrijf gaat dus zelf geen auto's ontwikkelen, maar 'geeft autobouwers de mogelijkheid zich te richten op innovatie in plaats van een eigen cloud-infrastructuur op te zetten'.

De bedoeling is dat Azure het zware werk gaat doen en alle gegevens verwerkt die in de auto worden verzameld. Die gegevens kunnen dan worden gebruikt om bijvoorbeeld direct een route te plannen naar een vergadering of om de status van het voertuig te tonen.

Nissan en BMW gaan experimenteren met de diensten van Microsoft.