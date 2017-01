Toetsenbord keert terug bij BlackBerry

LAS VEGAS - BlackBerry komt met een nieuwe mobiele telefoon. Opvallendste verandering: het qwerty-toetsenbord is terug. BlackBerry had die juist laten vallen om mee te gaan met de populaire smartphones van Apple en Samsung.

Door ANP - 6-1-2017, 0:39 (Update 6-1-2017, 0:39)

Het toestel, dat nog geen naam heeft, is gepresenteerd op de techbeurs CES in Las Vegas. De details worden volgende maand bekendgemaakt op het Mobile World Congress in Barcelona. Wel is bekend dat de telefoon op Android draait en gevoelige toetsen in het toetsenbord krijgt. In de loop van dit jaar moet hij op de markt komen.

BlackBerry maakt zelf geen mobiele telefoons meer. Het Canadese bedrijf richt zich nu op de software. Het Chinese elektronicabedrijf TCL mag sinds kort exclusief de naam BlackBerry gebruiken voor zijn telefoons.