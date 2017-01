Philips presenteert 'handleiding' baby's

ANP Philips presenteert 'handleiding' baby's

LAS VEGAS - Philips heeft donderdag een app voor jonge ouders gepresenteerd, de uGrow. Die helpt bij een ''gezonde ontwikkeling'' van het kindje. De app kan draadloos worden gekoppeld aan de camera en oorthermometer van Avent. Ouders kunnen ook de eet- en slaaptijden van hun spruit in de app invullen.

Door ANP - 5-1-2017, 22:37 (Update 5-1-2017, 22:37)

Philips wil de app op den duur ook koppelen aan de slimme hoes voor flesjes, die bijhoudt hoe warm de melk is en hoeveel de baby al heeft gedronken. Ook een luchtfilter en een lampenset kunnen worden geïntegreerd. De app kan straks worden bediend met de stem, via Amazon Echo.

DreamStation Go

De uGrow-app werd gepresenteerd op de techbeurs CES in Las Vegas. Philips toonde daar ook een compacte versie van de DreamStation, een apparaatje dat mensen met slaapproblemen als apneu helpt. Die kunnen de DreamStation Go meenemen als ze op reis gaan. Hij is gekoppeld aan een speciale app, de DreamMapper, die bijhoudt hoe het met de gebruiker gaat en dat kan delen met de arts.

Verder liet Philips een slimme elektrische tandenborstel zien, de Sonicare FlexCare Platinum Connected. Die meet niet alleen de tanden van de gebruiker, maar ook de adem. De bijbehorende app geeft advies en kan de staat van het gebit doorgeven aan de tandarts.