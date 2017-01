Verizon twijfelt aan overname Yahoo

LAS VEGAS - Verizon weet nog steeds niet zeker of het doorgaat met de overname van Yahoo. Dat zei Verizon-topvrouw Marni Walden donderdag op een congres in Las Vegas. ,,Ik kan het hier vandaag niet met zekerheid zeggen, omdat we het niet weten'', aldus Walden.

Door ANP - 5-1-2017, 20:18 (Update 5-1-2017, 20:18)

Verizon kondigde afgelopen zomer aan dat het Yahoo zou kopen voor ruim 4,8 miljard dollar. Die deal moet nog afgerond en goedgekeurd worden. Kort na de aankondiging kwam een grote cyberaanval op Yahoo naar buiten. In 2014 bleken de persoonlijke gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers te zijn gestolen. En vorige maand onthulde Yahoo dat in 2013 gegevens van meer dan een miljard accounts zijn gestolen.

Volgens Walden gelden de argumenten voor het kopen van Yahoo nog steeds, maar Verizon doet wel onderzoek naar de hacks. ,,Ik moet bepaalde feiten hebben voordat ik een beslissing kan nemen. Er zijn veel dingen die we nog niet weten'', zei Walden.