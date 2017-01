App store drukker dan ooit op Nieuwjaarsdag

CUPERTINO - Nieuwjaarsdag was de drukste dag ooit in de App Store van Apple. Die dag werd er voor 240 miljoen dollar uitgegeven, meldt Apple donderdag. Omgerekend is dat zo'n 228 miljoen euro.

Door ANP - 5-1-2017, 15:06 (Update 5-1-2017, 15:06)

Ontwikkelaars hebben in 2016 meer dan 20 miljard dollar verdiend, geeft Apple aan. Dat betekent dat Apple zelf zo'n 6 miljard dollar binnenharkte. Het bedrijf krijgt 30 procent van iedere aankoop in de App Store. In december werd voor meer dan 3 miljard dollar aan apps, aankopen in apps en abonnementen uitgegeven door iOS-gebruikers.