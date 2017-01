Google brengt Assistant naar Android TV

MOUNTAIN VIEW - Google Assistant komt komend jaar ook naar Android TV. Dat heeft Google in een blogpost aangekondigd nadat Nvidia het op techbeurs CES al had laten vallen tijdens een presentatie.

Door ANP - 5-1-2017, 8:37 (Update 5-1-2017, 8:37)

Googles slimme assistent was nog niet op tv's beschikbaar, maar met de Nvidia SHIELD komt daar verandering in. Google brengt Assistant daarna naar alle tv's en settopboxen in de Verenigde Staten die op Android 6 of Android 7 draaien. Gebruikers kunnen dan met hun stem programma's starten, meer informatie vragen of bijvoorbeeld de verlichting dimmen.

In de iets verdere toekomst komt Google Assistant ook naar smartwatches als Android Wear 2.0 beschikbaar. Dat besturingssysteem voor wearables was eigenlijk voor herfst vorig jaar gepland, maar is door Google doorgeschoven naar 2017. Ook infotainmentsystemen in auto's die op Android draaien kunnen in de toekomst Google Assistant gaan bieden.