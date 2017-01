Apple steekt miljard in fonds Softbank

NEW YORK - De Amerikaanse techreus Apple steekt een miljard dollar in het investeringsfonds van het Japanse techbedrijf Softbank. Daarmee wordt op zijn beurt weer geïnvesteerd in technologiebedrijven die Apple in de toekomst mogelijk weer vooruit kunnen helpen. Volgens ingewijden zou ook chipbedrijf Qualcomm willen investeren.

Door ANP - 4-1-2017, 21:06 (Update 4-1-2017, 21:06)

De top van Softbank kondigde eerder al aan in totaal 100 miljard dollar op te willen halen bij investeerders, om dat weer in nieuwe technologieën te investeren. Krap de helft daarvan zou van een Saudisch staatsfonds komen.

Zelf steekt Softbank rond de 25 miljard dollar in het fonds. Meer geld is niet voorhanden voor Softbank omdat het onlangs flink de portemonnee trok voor de overname van chipbedrijf ARM en investeringen in de Amerikaanse aanbieder van mobiele telefonie Sprint.

Eerder sprak de top van Softbank al met de aanstaande Amerikaanse president van de Donald Trump over het fonds. Naar verluidt wordt de helft van het bedrag geïnvesteerd in de Verenigde Staten. Daarmee zouden 50.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd.