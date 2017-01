Google 'vergeet' blur in prostitutiezone

MOUNTAIN VIEW - Google kwam onlangs nog in het nieuws omdat het per ongeluk een koe in Engeland had geblurd in Google Street View. In de Haagse prostitutiezone in de Geleenstraat is nu het tegenovergestelde gebeurd. De techgigant is 'vergeten' om voetgangers in het gebied onherkenbaar te maken. Dat heeft Omroep West ontdekt.

Door ANP - 4-1-2017, 13:46 (Update 4-1-2017, 13:46)

Een woordvoerder van Google laat aan de omroep weten dat er geen sprake van opzet is. Normaal zorgt een algoritme voor het automatisch blurren van gezichten en kentekens, maar om een nog onbekende reden is dat in het geval van de Geleenstraat niet gebeurd.

Het komt overigens wel vaker voor de mensen herkenbaar in Street View terechtkomen. Wie het daar niet mee eens is, kan Google vragen alsnog een blur toe te voegen aan de beelden.