Acer komt met peperdure gaming laptop

LAS VEGAS - Acer heeft een van de blikvangers van techbeurs CES gepresenteerd, de Predator 21 X. Met een prijskaartje van 9999 euro is de laptop niet voor iedereen, maar uniek is de voor gamers gemaakte notebook zeker wel.

Door ANP - 4-1-2017, 8:16 (Update 4-1-2017, 8:16)

Met een gebogen 21-inch scherm is de laptop niet bepaald klein te noemen, maar met een resolutie van 2560x1080 pixels en een refresh rate van 120Hz krijg je wel een van de beste laptopschermen van het moment tot je beschikking. Het 'slagschip' wordt aangedreven door een Intel Core i7-processor met twee GeForce 1080 GPU's. Daar komt nog bij dat er standaard 64GB RAM werkgeheugen is ingebouwd en je de mogelijkheid hebt om tot vijf harde schijven in te bouwen. Ook met de keuze voor het toetsenbord heeft Acer rekening gehouden met gamers. Er zit een mechanisch klavier in met Cherry MX Brown-key switches.

Om de Predator 21 X in je bezit te krijgen, moet je nog heel even geduld hebben. Acer hoopt de laptop in februari in de schappen te hebben liggen. Een stevige tas is wel aan te raden want de Predator 21 X weegt bijna 9 kilo.