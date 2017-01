Intel neemt belang in HERE

ANP Intel neemt belang in HERE

EINDHOVEN - Chipmaker Intel neemt een belang in HERE, het navigatieproject van de Duitse autofabrikanten BMW, Audi en Daimler. Intel krijgt 15 procent van de aandelen in handen. Het is niet bekend hoeveel de Amerikanen daarvoor betalen.

Door ANP - 3-1-2017, 19:39 (Update 3-1-2017, 19:39)

Intel en HERE gaan ook samenwerken aan de technologie voor real-time updates van hd-kaarten voor zelfrijdende auto's. ''Auto's zijn de meest intelligente en verbonden apparaten aan het worden'', zegt Intel-bestuursvoorzitter Brian Krzanich in een verklaring dinsdag. Topman Edzard Overbeek van HERE legt uit: ''Een real-time weergave van de fysieke wereld, die zichzelf corrigeert, is essentieel voor zelfrijdende auto's. Daar zijn aanzienlijk krachtiger computerplatforms in de auto's voor nodig.''

HERE komt voort uit Navteq. Dat werd in 2008 gekocht door Nokia. De Finnen verkochten het eind 2015 door aan de Duitse autobouwers. Het hoofdkantoor staat in Eindhoven.