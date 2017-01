Google en Fiat werken aan infotainmentsysteem

ANP Google en Fiat werken aan infotainmentsysteem

MOUNTAIN VIEW - Google werkt samen met Fiat Chrysler Automobiles (FCA) aan een nieuw infotainmentsysteem op basis van Android Nougat. Het nieuwe 'Uconnect' wordt komende week getoond tijdens de techbeurs CES in Las Vegas.

Door ANP - 3-1-2017, 8:21 (Update 3-1-2017, 8:21)

Volgens FCA biedt het nieuwe systeem automobilisten een goed en 'verkeersvriendelijk' overzicht. Omdat Uconnect op Android is gebaseerd, maakt FCA direct handig gebruik van het inmiddels opgetuigde ecosysteem rond Android. Zo is het mogelijk om apps als Spotify of Pocket Casts direct op je 'autoradio' te gebruiken als het een Uconnect-systeem is.

Het is niet duidelijk hoe Uconnect zich verhoudt tot Android Auto, Googles eigen infotainmentsysteem.