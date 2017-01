Bitcoin start 2017 boven 1000 dollar

ANP Bitcoin start 2017 boven 1000 dollar

AMSTERDAM - De bitcoin is 2017 even sterk begonnen als 2016 werd afgesloten. De waarde van de digitale munt zit al maanden in de lift en liep aan het begin van het nieuwe jaar voor het eerst in ruim drie jaar op tot meer dan 1000 dollar.

Door ANP - 2-1-2017, 15:38 (Update 2-1-2017, 15:38)

De zeer volatiele koers van de bitcoin lag begin augustus vorig jaar nog lager dan 500 dollar. Zo'n twee jaar geleden was één bitcoin zelfs minder dan 200 dollar waard.

De bitcoin is de afgelopen maanden in trek door alle onzekerheid in de internationale economie. Volgens analisten wordt de populariteit van de munt versterkt door een sterke vraag uit China, waar de virtuele valuta door beleggers wordt gezien als een interessant alternatief voor de onder druk staande eigen yuan.

De bitcoin is een elektronisch betaalmiddel, dat bestaat uit een code die via een complex wiskundig proces door computers wordt gecreëerd. Een gebruiker kan via software zijn computer mee laten 'graven' naar nieuwe bitcoins, waarvan de totale hoeveelheid aan een maximum is gebonden. Via platforms kunnen de bitcoins vervolgens worden verhandeld. De virtuele munt kan bij een aankoop direct tussen twee computers worden uitgewisseld, zonder transactiekosten en tussenpersonen.