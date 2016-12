Bij Tele2 is het al 2017

AMSTERDAM - Tele2 kampt op oudejaarsdag met een storing, waardoor smartphones en televisies van klanten denken dat het al 2017 is. Ze zijn zaterdagochtend overgeschakeld van 31 december naar 1 januari. Als gevolg kunnen sommige klanten geen tv kijken.

Door ANP - 31-12-2016, 14:47 (Update 31-12-2016, 14:47)

De oorzaak is een verkeerde tijdsbepaling in het Tele2-netwerk. De provider meldt op zijn forum dat het bezig is de fout te herstellen ''en al onze klanten een ongestoorde oudejaarsavond te geven''.