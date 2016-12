Oculus koopt The Eye Tribe

KOPENHAGEN - Facebooks virtualreality-dochter Oculus heeft het Deense bedrijf The Eye Tribe overgenomen. Dat heeft een woordvoerder van Oculus bevestigd aan Recode. De startup met zestien werknemers maakt systemen die de ogen volgen zodat bepaald kan worden waar iemand naar kijkt.

Door ANP - 28-12-2016, 21:44 (Update 28-12-2016, 21:44)

Oculus wil verder geen details geven over de overname. Hoeveel er betaald wordt voor The Eye Tribe en hoeveel werknemers van de startup mee over gaan naar Oculus blijft dus onduidelijk.

Met de techniek om de ogen te volgen kan de virtualreality-beleving beter worden. Zo kan bij multiplayerspellen de kijkrichting van andere spelers worden getoond of kan een ander deel van de vr-omgeving worden bekeken zonder het hele hoofd te bewegen. De techniek kan mogelijk ook gebruikt worden om te kijken hoe vaak reclame bekeken wordt als die zijn opwachting maakt in vr-spellen.