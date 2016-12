Facebook-terrorist bestraft

ARNHEM - Een 28-jarige man uit Druten moet een boete van 750 euro betalen, omdat hij op Facebook had opgeroepen tot terreuraanslagen. De man kreeg woensdag ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Hij was niet bij de uitspraak van de rechtbank in Arnhem aanwezig.

Door ANP - 28-12-2016, 11:39 (Update 28-12-2016, 11:39)

De Drutenaar had kort na de aanslagen in Brussel op 22 maart enkele opruiende teksten op zijn Facebookpagina gezet. Hij prees de aanslagplegers en riep Islamitische Staat (IS) op om meer aanslagen te plegen.

Een van de voorwaarden bij de straf is dat de man met een deskundige in gesprek gaat over de ideologieën die hij aanhangt.

De man uit Druten was secretaris van de Groene Moskee in zijn woonplaats. Nadat hij zijn opruiende teksten op Facebook had geplaatst, besloot het moskeebestuur hem te royeren.