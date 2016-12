App NOS nog onbereikbaar in Turkije

HILVERSUM - De website en de app van de NOS zijn nog altijd geblokkeerd in Turkije. Ze zijn al een week onbereikbaar, meldt de NOS. Volgens de omroep heeft de blokkade te maken met beelden van de moord op de Russische ambassadeur in Ankara.

Door ANP - 28-12-2016, 10:49 (Update 28-12-2016, 11:27)

Na de moordaanslag had Turkije een mediablokkade afgekondigd.

Dat betekent dat media in Turkije niet over de moord mogen berichten. Via een omweg kunnen sommige mensen toch de site van de NOS in Turkije bekijken.