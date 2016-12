Grootste storing 2016 voor KPN

ANP Grootste storing 2016 voor KPN

HAARLEM - De grote storing op het netwerk van telecomaanbieder KPN begin september heeft de meeste mensen getroffen in 2016. Dat blijkt uit cijfers van website Allestoringen.nl. De storing op zaterdag 3 september werd ruim 160.000 keer gemeld. Door de problemen op het netwerk kon er in veel winkels bijvoorbeeld niet gepind worden.

Door ANP - 23-12-2016, 8:56 (Update 23-12-2016, 8:56)

WhatsApp neemt met een forse storing op 19 mei de tweede plaats in op het jaaroverzicht en Pokémon Go was als nieuwkomer goed voor de derde plaats. De dag van de introductie van het spelletje in Nederland had ontwikkelaar Niantic grote problemen om mensen in te laten loggen. Dat leverde op 16 juli veel meldingen op en een derde plaats op de jaarlijst. Een dag later waren de problemen nog niet opgelost. De meldingen van die dag zorgen ervoor dat Pokémon Go met een zesde plaats nogmaals in de top tien staat.

Playstation Network, Vodafone, Netflix, gamesbedrijf Electronic Arts, Ziggo en ING haalden ook een plaats in de top 10. Die laatste is een trendbreuk, want waar banken een aantal jaar geleden de lijst nog domineerden, hebben ze volgens mede-oprichter Tom Sanders van Allestoringen.nl inmiddels ,,het lek redelijk boven''.

Normaal is de zomer een iets rustiger tijd, geeft Sanders aan. ,,Maar dit jaar doorbrak Pokémon dat. Niemand had kunnen voorspellen dat dat zo populair zou worden.''

In totaal registreerde de website 5403 storingen bij 336 Nederlandse diensten. In 693 gevallen ging het om een grote storing, dat is een storing waarbij minimaal tien keer zoveel meldingen binnenkomen als op een normale dag. Alle storingen bij elkaar leverden de website 11,7 miljoen meldingen op, ongeveer evenveel als vorig jaar.