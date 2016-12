Canada: breedbandinternet basisdienst

OTTAWA - Canada heeft bepaald dat breedbandinternet een ''basistelecomdienst'' is. Alle Canadezen moeten over een internetverbinding met een downloadsnelheid van ten minste 50 Mbps en een uploadsnelheid van 10 Mbps kunnen beschikken om ''mee te kunnen doen in de digitale economie''.

Behalve het vaststellen van minimumsnelheden bepaalde de Canadese Radio-televisie en Telecommunicatie Commissie dat vaste breedbandverbindingen een ongelimiteerde dataverbinding moeten bieden. De nieuwste draadloze mobiele technologie moet daarnaast niet alleen beschikbaar zijn in huizen en bedrijven, maar ook langs de belangrijkste wegen van het Noord-Amerikaanse land.

Om dit alles te bewerkstelligen heeft de Canadese regering 750 miljoen Canadese dollar, ruim 530 miljoen euro, beschikbaar gesteld. Dat geld moet de komende vijf jaar gebruikt worden om gebieden die nu nog niet bediend worden van snelle internetaansluitingen te voorzien.