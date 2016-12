Zuckerberg vindt Facebook mediabedrijf

MENLO PARK - Mark Zuckerberg heeft woensdag geïmpliceerd dat Facebook een mediabedrijf is. De topman van het sociale netwerk deed dat in een gesprek met Facebooks operationeel directeur Sheryl Sandberg, bericht Wired.

''Facebook is een nieuw soort platform. Het is geen traditioneel techbedrijf'', begon Zuckerberg met dezelfde bewoordingen die hij vorige week gebruikte toen Facebook maatregelen aankondigde tegen nepnieuws. ''Het is geen traditioneel mediabedrijf'', vervolgde hij. ''We bouwen technologie en voelen ons verantwoordelijk voor hoe het gebruikt wordt.''

Tot nu toe heeft Zuckerberg altijd hard ontkend dat Facebook een mediabedrijf is. Dit deed hij omdat technologiebedrijven meer wettelijke bescherming krijgen voor de inhoud die ze aanbieden. Facebook kwam de afgelopen maanden onder vuur te liggen vanwege nepnieuws dat door het bedrijf werd gepromoot. Dat het bedrijf dat probleem nu ''serieus aanpakt'' maakt Zuckerberg ''supertrots''.