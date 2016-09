Noodbevel vanwege Project X-reünie Haren

HAREN - Vier jaar geleden leidde een uitnodiging voor een feestje via Facebook tot veel aandacht voor Haren. Veel jongeren kwamen op het Groningse plaatsje af en er braken rellen uit. Uit angst voor een herhaling tijdens de reünie van Project X heeft burgemeester Pieter van Veen woensdagavond een noodbevel uitgevaardigd.

Door ANP - 21-9-2016, 21:52 (Update 21-9-2016, 21:52)

Bij toegangswegen worden mensen tegengehouden en gevraagd wat zij komen doen in Haren. Als daarvoor geen goede reden wordt gegeven, worden zij teruggestuurd, aldus een woordvoerster. In de gemeente zijn groepjes jongeren opgekomen om de reünie te vieren, maar de gemeente heeft geen zicht op aantallen. Er geldt een samenscholingsverbod. De bezoekers waren opnieuw via Facebook opgeroepen voor de reünie.

De gemeente zegt een herhaling van de gebeurtenissen van vier jaar geleden te willen voorkomen, want die staan volgens de woordvoerster ''nog behoorlijk in het geheugen''.