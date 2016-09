Google brengt 'slimme WhatsApp-killer' uit

MOUNTAIN VIEW - Google heeft woord gehouden. De nieuwe chat-app van het bedrijf, Allo, is gelanceerd in de Google Play Store. Googles andere chat-applicatie, Duo, zag al eerder deze zomer het levenslicht.

Door ANP - 21-9-2016, 10:29 (Update 21-9-2016, 10:29)

Met Allo lijkt Google vooral marktaandeel van concurrerende diensten als WhatsApp, Telegram en Apples iMessage te willen veroveren. Allo gaat, net als die andere diensten, uit van je telefoonnummer en niet van een account. Als je je telefoonnummer eenmaal aan Allo hebt gekoppeld, zoekt de app zelf uit of je contactpersonen ook Allo-gebruikers zijn. Qua gebruik lijkt Allo veel op bijvoorbeeld WhatsApp, maar Google heeft met de ingebouwde Google-assistent een unieke functie in handen. De assistent scant je berichten en geeft antwoordsuggesties. Als iemand je bijvoorbeeld uitnodigt om de komen eten, zal Allo je een aantal pasklare antwoorden voorschotelen. Hoe vaker je chat via Allo, hoe slimmer de assistent wordt.

Waar Google zijn chatdiensten eerder min of meer bundelde in Hangouts, heeft het bedrijf er nu voor gekozen om een paar zaken uit elkaar te trekken. Zo is Allo voornamelijk bedoeld voor tekstchats terwijl Duo een videochatdienst is. Dat tweesporenbeleid doet denken aan wat Apple aanbiedt. De iPhonemaker heeft iMessage voor tekstchats en FaceTime voor 'videobellen'.

Allo is officieel gelanceerd voor Android, maar de uitrol wordt geleidelijk uitgevoerd. Het kan dus zijn dat de app nog niet voor elk apparaat te downloaden is. Wanneer Allo naar iOS komt, is niet duidelijk.