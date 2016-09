Primeur Amsterdam met zelfsturende boten

AMSTERDAM - De Amsterdamse grachten zijn de komende vijf jaar het decor van een onderzoeksprogramma naar zelfsturende boten. Daarin wordt voor het eerst op grote schaal getest in hoeverre 'roboats' mensen en goederen kunnen vervoeren. Ook volgen testen met autonome vaartuigen die zichzelf binnen een paar uur kunnen opbouwen tot bijvoorbeeld een verplaatsbare brug of drijvend podium.

Daarnaast gaan de onderzoekers zich bezighouden met onderwaterrobots die bijvoorbeeld metingen in het rioleringssysteem kunnen uitvoeren en met roboats die de grachten ontdoen van afval en puin, zoals de 12.000 fietsen die er jaarlijks in verdwijnen.

De eerste prototypen van roboats worden in 2017 in of op het water verwacht. Het programma wordt uitgevoerd door onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology (MIT) in samenwerking met de TU Delft en Wageningen UR. Voor het onderzoek is 25 miljoen euro beschikbaar.