Britse hacker mag uitgeleverd aan VS

ANP Britse hacker mag uitgeleverd aan VS

LONDEN - Lauri Love, een Britse man die verdacht wordt van het hacken van onder andere het Pentagon en ruimtevaartorganisatie NASA, mag uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Dat heeft een Britse rechter vrijdag bepaald.

Door ANP - 17-9-2016, 11:48 (Update 17-9-2016, 11:48)

De 31-jarige Love werd in 2013 opgepakt. Hij zou deel uitmaken van het hackerscollectief Anonymous en gegevens hebben gestolen. Ook zouden operaties van de Amerikaanse regering door toedoen van Love zijn verstoord. Hij kwam op borgtocht vrij, maar werd in 2015 opnieuw vastgezet. De VS dienden toen een uitleveringsverzoek in.

De advocaten van Love hebben de uitlevering aangevochten vanwege zijn gezondheidstoestand. Volgens hen zou Love in een Amerikaanse cel zelfmoord plegen. De Britse rechter ging daar niet in mee en stelde dat de Amerikaanse autoriteiten een dergelijke poging zouden kunnen voorkomen.