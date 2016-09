ASM-oprichter Arthur del Prado overleden

AMSTERDAM - Arthur del Prado, grondlegger van ASM, is overleden. Dat berichten zijn naasten in een overlijdensadvertentie zaterdag in verschillende kranten.

Door ANP - 17-9-2016, 9:13 (Update 17-9-2016, 9:13)

Del Prado stichtte ASM (Advanced Semiconductor Materials) in 1968, en bouwde het bedrijf uit tot een grote naam in de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf geniet grotere bekendheid onder de naam ASMI. Arthur del Prado was er tot 2008 CEO. Zijn zoon Chuck is er nu topman.

In 1984 stond Del Prado, geboren in 1931 in Nederlands-Indië, samen met Philips aan de wieg van de chipmachinebouwer ASML. De 'peetvader' van de Nederlandse chipindustrie overleed op 9 september op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bilthoven en is daar ook begraven.