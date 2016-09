TomTom demonstreert slimme verkeersdiensten

AMSTERDAM - TomTom heeft in zijn hoofdkantoor in Amsterdam zijn eerste Traffic Centre geopend. De maker van navigatieproducten toont daar hoe de data die het verzamelt via ruim 450 miljoen navigatiesystemen wereldwijd kan worden ingezet door overheden en bedrijven.

Door ANP - 13-9-2016, 11:05 (Update 13-9-2016, 11:05)

Het Traffic Centre vormt de ondersteuning van het onlangs gelanceerde verkeersmanagementplatform TomTom City. Daarmee kan live inzichtelijk worden gemaakt waar het verkeer doorstroomt en waar niet. Die data kan naar automobilisten worden gestuurd zodat ze beter verspreid worden over het wegennet, maar de data over een langere periode kan ook gebruikt worden om beleid te maken om opstoppingen aan te pakken.

De opening werd verricht door minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Zij ziet de voordelen van de verzamelde data. ''Het kan bijdragen aan betere verdeling van verkeer, wat voordelig is voor zowel overheden, bedrijven als mensen op de weg zelf, in binnen- en buitenland.''