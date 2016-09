Instagram blokkeert haatpraat

SAN FRANCISCO - Gebruikers van Instagram kunnen zichzelf voortaan beschermen tegen hatelijke opmerkingen. In de instellingen kunnen ze aangeven welke woorden ze niet willen zien. Instagram heeft zelf een standaardlijst gemaakt waar gebruikers uit kunnen kiezen, maar ze kunnen ook zelf woorden toevoegen. Elke opmerking met een woord op de zwarte lijst wordt dan automatisch onzichtbaar.

Door ANP - 12-9-2016, 22:50 (Update 12-9-2016, 22:50)

Instagram kondigde de 'keyword moderation' maandag aan. Volgens de dienst is het een eerste stap. "We weten dat tools niet de enige oplossing zijn voor een complex probleem, maar samen kunnen we eraan werken dat Instagram een veilige plek blijft om jezelf te uiten", schreef Kevin Systroom, oprichter en baas van Instagram.