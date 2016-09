'Facebook zal leren van ophef Vietnam-foto'

ANP 'Facebook zal leren van ophef Vietnam-foto'

OSLO - Facebook zal leren van de ophef die is ontstaan na het wissen van een historische foto. Dat zegt topvrouw Sheryl Sandberg. De afbeelding van een meisje dat huilend en bloot wegrent na een napalm-aanval tijdens de Vietnamoorlog, was verwijderd omdat Facebook vond dat het in strijd was met zijn regels rond naaktfoto's.

Door ANP - 12-9-2016, 19:02 (Update 12-9-2016, 19:02)

Facebook had de foto onder meer weggehaald van het profiel van de Noorse premier Erna Solberg. "Dit zijn moeilijke beslissingen en we hebben het niet altijd bij het juiste eind", schreef Sandberg in een brief aan premier Solberg. "Zelfs met duidelijke richtlijnen is het uitdagend om elke week miljoenen berichten een voor een te controleren. We willen het beter doen. We willen luisteren naar onze gemeenschap en ons ontwikkelen."

Volgens Sandberg 'is het historische belang van zo'n foto soms groter dan het belang naakt buiten Facebook te houden'.

Napalm

De foto van het meisje Phan Thi Kim Phúc werd gemaakt op 8 juni 1972. Ze was toen negen jaar oud. Het Zuid-Vietnamese leger, dat werd gesteund door de Verenigde Staten, had kort ervoor haar woonplaats Trang Bang aangevallen met napalm. Het meisje liep zware brandwonden op en trok snel haar brandende kleren uit. Nick Ut zag het gebeuren en maakte een foto. Vervolgens ontfermde hij zich over het meisje. De foto werd bekroond met een Pulitzerprijs en de World Press Photo.