ANP Brandweer voorzichtig bij ongeluk met Tesla

BAARN - De brandweer is woensdag uiterst voorzichtig te werk gegaan bij een ongeluk met een elektrische auto bij Baarn. De auto, een Tesla, was tegen een boom geknald en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder, een 53-jarige man uit Hilversum, kwam daarbij om het leven.

Door ANP - 7-9-2016, 13:59 (Update 7-9-2016, 13:59)

Bij ongelukken met elektrische auto's volgen de hulpdiensten een speciaal protocol dat in 2009 werd opgesteld door de branchevereniging, aldus een woordvoerder van de RAI Vereniging. Dat is opgesteld omdat de accu's van elektrische auto's hoogspanning opwekken.

De brandweer weet bij 'gewone' ongelukken - als de auto nog op vier wielen staat - precies hoe de elektrische installatie moet worden uitgeschakeld. Bij het ongeluk in Baarn was de auto zo erg beschadigd, dat de brandweerlieden hiervan afweken om hulpverleners niet in gevaar te brengen. ''We namen het zekere voor het onzekere'', laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Tesla Nederland heeft technici naar de plaats van het ongeluk gestuurd. Een woordvoerster laat weten dat dit gebruikelijk is bij ongelukken. De technici kunnen de hulpdiensten adviseren en bij het onderzoek helpen. Als de auto is geborgen helpen de technici bij het uitlezen van de boordcomputer. Tesla's beschikken over allerlei systemen die een bestuurder het leven makkelijker maken. Zo kan de auto van baan wisselen of zorgen dat er niet wordt afgeweken van de rijbaan.

Het is vooralsnog niet bekend of het model dat verongelukte ook over deze autopilot-functie beschikte. Bovendien zijn er allerlei veiligheidsmaatregelen ingebouwd die deze systemen uitschakelen als de bestuurder bijvoorbeeld zijn handen niet aan het stuur heeft.