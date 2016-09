Nieuw KPN-bedrijf op gebied van datacenters

Roken bij sportveld is prima

De Hartstichting is een campagne gestart die oproept het roken langs de velden van sportverenigingen te verbieden. Zij stelt: sporten is gezond, roken past daar niet bij. Mag er straks helemaal niks meerIn het uitzonderlijke geval dat je ergens binnen mag roken sta je al in een klein, afgeschermd hokje. Bijna overal moet de roker naar buiten. ’Stoer’ is het daarmee allang niet meer. En waar ligt de grens? Moet ’de derde helft’ ook maar de geschiedenisboeken in? Het is terecht dat binnen roken niet meer mag, maar buiten moet een sigaretje kunnen.