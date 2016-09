Pokémon Go leverde bijna half miljard op

WASHINGTON - Pokémon Go heeft in de afgelopen twee maanden 440 miljoen dollar opgeleverd in de App Store en Google Play. Dat is omgerekend 393 miljoen euro. De app-onderzoekers van Sensor Tower hebben dat uitgerekend. Per dag komt daar 4 miljoen dollar bij. En dat terwijl het spel nog niet eens beschikbaar is in grote markten als China en India.

2-9-2016

Pokémon Go verdiende meer geld dan grote films van de afgelopen maanden. Het is bijvoorbeeld twee keer zo veel als de nieuwe Ghostbusters-film. Ook Star Trek Beyond en Warcraft brachten niet zo veel geld in het laatje als Pokémon Go.

Sinds de lancering hebben ongeveer 180 miljoen mensen Pokémon Go geïnstalleerd.