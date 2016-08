Amazon.de nu in het Nederlands

ANP Amazon.de nu in het Nederlands

MÜNCHEN - Webwinkel Amazon gaat Nederland direct bedienen. Dat gebeurt via de Duitse website Amazon.de. Die is namelijk per direct in het Nederlands op te vragen, maakt het Amerikaanse bedrijf woensdag bekend.

Door ANP - 31-8-2016, 10:29 (Update 31-8-2016, 10:29)

In eerste instantie zijn er volgens Amazon al miljoenen productnamen vertaald. Ook belangrijke functies als navigatie, bestel- en verzendinformatie en accountgegevens zijn in het Nederlands beschikbaar. Per telefoon en e-mail worden klanten ook in het Nederlands geholpen. De komende tijd wordt de rest van de site vertaald.

Er bestaat overigens ook een Amazon.nl. Die site biedt echter alleen maar e-books voor de Kindle-lezer van Amazon.