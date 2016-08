Apple moet 13 miljard euro in Ierland betalen

BRUSSEL - De Ierse fiscus moet 13 miljard euro van Apple terugvorderen. Dat is volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) het belastingvoordeel dat de Amerikaanse elektronicagigant jarenlang illegaal heeft genoten in Ierland, waar Apple zijn Europese hoofdvestiging heeft.

Door ANP - 30-8-2016, 12:05 (Update 30-8-2016, 12:42)

De Deense commissaris maakte haar besluit dinsdag in Brussel bekend. Twee jaar geleden opende de commissie een onderzoek naar de overeenkomsten die Apple in 1991 en 2007 met de Ierse fiscus sloot. ,,Dat onderzoek heeft aangetoond dat Ierland vele jaren voordelen aan Apple heeft gegund, waardoor het bedrijf substantieel minder hoefde af te dragen dan andere bedrijven. Met deze voorkeursbehandeling betaalde Apple effectief 1 procent belasting over zijn Europese winsten in 2003, afnemend tot 0,005 procent in 2014", aldus Vestager. ''Lidstaten kunnen geen belastingvoordelen geven aan geselecteerde bedrijven, dat is verboden onder de EU-regels voor staatssteun."

Het onderzoek richtte zich specifiek op de overeenkomsten die Apple in 1991 en 2007 met de Ierse fiscus sloot voor de in Cork gevestigde bedrijven Apple Operations Europe en Apple Sales International. ''Waar u in Europa, Afrika of het Midden-Oosten ook bijvoorbeeld uw iPhone koopt, de winst wordt kunstmatig toegeschreven aan Apple Sales International dat nagenoeg geen belasting in Ierland, of elders, betaalt", aldus Vestager.

Vestager benadrukte dat haar besluit geen boete is. Ierland moet de 'achterstallige' belasting tussen 2003 en 2014 plus rente van Apple terugvorderen. Het land heeft eerder al aangekondigd daartegen in beroep te gaan.

De strijd van de Europese Commissie tegen Amerikaanse bedrijven valt niet in goede aarde in Washington. Vorige week nog haalden de Amerikaanse autoriteiten daar fel tegen uit. Volgens het US department of the treasury ondermijnen de geëiste terugvorderingen de belastingverdragen tussen de VS en EU-landen en dreigen Amerikaanse investeringen in de EU erdoor onder druk te komen.

Eind vorig jaar gebood Vestager ook de Nederlandse belastingdienst 30 miljoen euro terug te vorderen van de Amerikaanse koffieketen Starbucks.