Koning Marokko stuurt premier naar huis

ANP Koning Marokko stuurt premier naar huis

RABAT - De Marokkaanse koning Mohammed VI vervangt premier Abdelilah Benkirane. Een ander lid van de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) neemt zijn plaats in, maakte het paleis bekend.

Door ANP - 16-3-2017, 6:01 (Update 16-3-2017, 6:01)

De koning greep in omdat de vorming van een nieuwe regering te lang op zich liet wachten. De PJB won in oktober de verkiezingen, maar slaagde er niet in een nieuwe regering te vormen. Mohammed VI stelde in een verklaring bezorgd te zijn over de politieke impasse.

De patstelling kan gevolgen hebben voor de economie van het Noord-Afrikaanse land. De begroting voor dit jaar kan pas worden goedgekeurd als een nieuwe regering is aangetreden.

Benkirane liet weten het besluit van de vorst te accepteren. Zijn partij komt volgens een bron donderdag bijeen om de kwestie te bespreken.