ANP Sophie praat met jongeren in Malawi

LILONGWE - De gravin van Wessex heeft op de tweede dag van haar bezoek aan Malawi verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Sophie ging onder meer in dialoog met jongeren om hen aan te moedigen na te denken over hun toekomst en over hoe ze hun doelen kunnen bereiken.

Door ANP - 15-3-2017, 22:28 (Update 15-3-2017, 22:28)

Ook bezocht Sophie een project van Girls Arise for Change, speciaal voor jonge vrouwen die slachtoffer zijn geweest van geweld en niet of nauwelijks onderwijs hebben genoten. Met het project krijgen ze alsnog de kans om een cursus te volgen.

De 52-jarige Sophie wachtte maandag al een warm welkom in het Afrikaanse land. De vrouw van prins Edward bezoekt Malawi in haar rol als plaatsvervangend beschermvrouw van The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust. Op haar eerste dag stond onder meer een bijeenkomst op een school op het programma.