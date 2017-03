Frederik kijkt in Korea naar bouw stadions

ANP Frederik kijkt in Korea naar bouw stadions

PYEONGCHANG - Het duurt nog zo'n elf maanden voordat de Olympische Winterspelen beginnen in Pyeongchang, maar prins Frederik van Denemarken is alvast even een kijkje gaan nemen op het sportpark.

Door ANP - 15-3-2017, 19:25 (Update 15-3-2017, 19:25)

Frederik is lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat de afgelopen dagen bij elkaar kwam voor een bijeenkomst in de Zuid-Koreaanse stad. De leden grepen de kans direct aan om met eigen ogen te bekijken hoe het met de voorbereidingen voor de Spelen is.

Op foto's die op de Facebook-pagina van het Deens koninklijk huis staan, is te zien hoe Frederik op een van de bouwplaatsen van de sportaccommodaties staat.

De Winterspelen in Pyeongchang worden gehouden van 9 tot 25 februari 2018.