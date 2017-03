Deense prinses Benedikte maakt agenda leeg

KOPENHAGEN - Prinses Benedikte verricht de komende tijd geen officiële taken in Denemarken. De jongere zus van koningin Margrethe heeft haar agenda leeggemaakt na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot prins Richard. Hij stierf maandag op 82-jarige leeftijd in het Duitse Berleburg.

Door ANP - 15-3-2017, 15:10 (Update 15-3-2017, 15:10)

Benedikte zou eind deze maand in Denemarken zijn voor het staatsbezoek van de Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde. Volgens Billed Bladet is Benedikte er niet bij als Filip en Mathilde van 28 tot 20 maart een bezoek brengen aan de Denen.

Ook prins Henrik neemt volgens Billed Bladet niet deel aan het staatsbezoek. De echtgenoot van koningin Margrethe ging vorig jaar met pensioen, maar was tot nu toe bij elk staatsbezoek nog van de partij. Margrethe kan tijdens het bezoek van de Belgen een beroep doen op haar zonen kroonprins Frederik en prins Joachim en hun echtgenotes kroonprinses Mary en prinses Marie.