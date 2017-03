Prins Harry duikt bos in met scholieren

ANP Prins Harry duikt bos in met scholieren

EPPING - Prins Harry heeft woensdag genoten van het buitenleven. De 32-jarige Britse prins bezocht het Epping Forest, een bos dat nu officieel deel uitmaakt van het internationale project The Queen’s Commonwealth Canopy.

Door ANP - 15-3-2017, 14:24 (Update 15-3-2017, 14:24)

De jongste zoon van prins Charles dook het bos in met een flinke groep scholieren. Net als de leerlingen leerde Harry meer over het bos en zijn bewoners. De prins bestudeerde insecten in een boomstronk, keek hoe een meisje een slootje onderzocht en kreeg meer te horen over het initiatief meer runderen vrij te laten grazen.

Harry droeg ook een steentje bij aan het bos, dat in 1882 officieel werd geopend door koningin Victoria. Ter herinnering aan zijn bezoek plantte de prins een boom.

Ook onthulde Harry een plaquette, die aangeeft dat Epping Forest onderdeel is van The Queen’s Commonwealth Canopy. Doel van het project, dat in 2015 werd gelanceerd, is een internationaal netwerk van inheemse bossen te creëren in de landen van het Gemenebest.