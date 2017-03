Nieuwe ambassadeurs langs bij de koning

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend weer nieuwe ambassadeurs over de vloer gehad. Dit keer kwamen de vertegenwoordigers van Brazilië en Thailand hun geloofsbrief brengen.

Door ANP - 15-3-2017, 12:39 (Update 15-3-2017, 12:39)

Regina Maria Cordeiro Dunlop, die nieuwe ambassadeur van Brazilië, was de eerste die met alle egards werd ontvangen op Paleis Noordeinde. Vervolgens overhandigde de Thaise Pornprapai Ganjanarintr haar geloofsbrief. Vanaf het moment dat Willem-Alexander de brieven in ontvangst nam, zijn de dames in functie.

Nieuwe ambassadeurs gaan altijd langs bij de koning. Willem-Alexander laat hen ophalen door een galarijtuig, bij het paleis worden de ambassadeurs opgewacht door een erewacht en een militaire kapel.