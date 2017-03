Laurentien naar Zwolle voor opening Stadkamer

ANP Laurentien naar Zwolle voor opening Stadkamer

DEN HAAG - Prinses Laurentien is donderdag 20 april in Zwolle. Daar opent ze de nieuwe Stadkamer, een plek waar inwoners elkaar kunnen treffen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekend.

Door ANP - 15-3-2017, 11:55 (Update 15-3-2017, 11:55)

De Stadkamer biedt plaats aan de bibliotheek, maar ook aan cultuureducatie, amateurkunst en buurtcultuur. Middels allerlei activiteiten, cursussen en evenementen kunnen bezoekers kennis opdoen en delen, anderen ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Het pand in het centrum van Zwolle is het afgelopen jaar gerenoveerd. De opening door Laurentien is de aftrap voor het openingsweekeind op vrijdag 21 en zaterdag 22 april.