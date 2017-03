'Koning Salman gaf fortuin uit op Bali'

ANP 'Koning Salman gaf fortuin uit op Bali'

JAKARTA - Koning Salman van Saudi-Arabië heeft het er flink van genomen tijdens zijn vakantie op Bali. De koning, die een maand lang door Azië reist om de banden met verschillende landen aan te halen, vertoefde vorige week een aantal dagen op het Indonesische eiland.

Door ANP - 15-3-2017, 10:04 (Update 15-3-2017, 10:04)

Geschat wordt dat Salman in de acht dagen die hij op Bali doorbracht 300 miljard roepia (ruim 21 miljoen euro) heeft uitgegeven. Volgens de Indonesische krant Waspada ging een groot deel van dat bedrag op aan winkelen, een liefhebberij van de Saudische koning.

Na zijn gesprekken in de Indonesische hoofdstad Jakarta vloog Salman met zijn entourage van ruim duizend man naar Bali om een paar dagen uit te rusten. Dat beviel zo goed dat de koning ter plekke besloot nog drie dagen langer te blijven. Een duur grapje, zegt het hoofd van het toerismebureau op Bali tegen Waspada. “Alleen die drie dagen kostten al 100 miljard roepia (ruim 7 miljoen euro) extra.”

Salmans vakantie zat er na acht dagen toch echt op, hij werd zondag verwacht in Japan. Inmiddels heeft de Saudische koning het land van de rijzende zon weer verlaten en is hij met zijn gevolg in zijn zes Boeings en één Hercules onderweg naar zijn volgende bestemming: China. De Japanse kroonprins Naruhito, die Salman zondag ontving op de luchthaven, zwaaide hem ook weer uit.