ANP Deense premier eert prins Richard

KOPENHAGEN - De Deense premier Lars Løkke Rasmussen heeft dinsdagmiddag namens de regering zijn oprechte medeleven betuigd aan prinses Benedikte, haar kinderen en kleinkinderen en de rest van de koninklijke familie na het plotselinge overlijden van prins Richard.

Door ANP - 14-3-2017, 22:18 (Update 14-3-2017, 22:18)

"Hij is altijd een onmisbare steun geweest voor prinses Benedikte en haar werk, en met haar was hij een voorname vertegenwoordiger van Denemarken", aldus de premier. Op paleis Amalienborg, de residentie van Benedikte's zus koningin Margrethe, hingen de dinsdag na de aankondiging van het overlijden de vlaggen halfstok.

Prinses Benedikte, die tien jaar jonger is dan haar man, was in Kopenhagen toen Richard (82) op Slot Berleburg in het Duitse stadje Bad Berleburg overleed. Dinsdagmorgen is ze spoorslags afgereisd naar Duitsland. Over de uitvaart zijn nog geen mededelingen gedaan.